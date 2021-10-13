Демонстрацию фильма «Офшор 95» пытались сорвать, фото: «Слідство.Інфо»

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Сотрудника СБУ, который 3 октября звонил чиновникам КГГА и, вероятно, пытался сорвать запланированный в коммунальном учреждении «Малая опера» на эту дату показ фильма расследования о президенте Украины Владимире Зеленском под названием «Офшор 95», установили журналисты.

Вероятно, это Александр Новиков. Об этом говорится в новом расследовании «Слідства.Інфо».

Отмечается, что два высокопоставленные в КГГА подтвердили журналистам, что за несколько часов до запланированной премьеры фильма «Офшор 95» им позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником СБУ.

По словам собеседников издания, он пытался помешать премьерному показа фильма об офшорах президента и его окружения.

Также эту информацию подтвердил советник городского головы Киева Алексей Гриценко, который на своей странице в Фейсбуке опубликовал номер телефона, с которого звонили чиновникам КГГА. По его словам, звонили людям, которые имеют отношение к «Малой опере», предупреждали о потенциальной ответственности, если показ будет проведен.

Физически не угрожали, а с намеками, что могут быть проблемы, если произойдет этот показ, — отметил Гриценко в комментарии журналистам.

Отмечается, что в мобильных приложениях для идентификации абонента этот номер был записан в основном как «Александр Новиков СБУ».

Хотя информация о сотрудниках СБУ в основном труднодоступна, журналисты, ознакомившись с определенными банковскими документами, установили, что этот номер телефона указывал при регистрации банковского счета мужчина по имени Александр Новиков.

В этих документах он указал, что учился в Национальной академии внутренних дел, а затем начал работать в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, — отмечают в издании.

Также «Слідство.Інфо» благодаря источникам в пенсионной системе установило, что в течение 2021 года Александр Новиков получал зарплату в том же Управлении СБУ Киева и области.

Журналисты позвонили по указанному номеру телефона, однако собеседник после вопроса о его причастности к срыву фильма «Офшор 95» резко попрощался и бросил трубку. Поэтому репортеры встретили его под домом, чтобы повторить вопрос.

Я с угрозами не звонил. Честно говорю. У меня есть рабочие вопросы, а рабочие вопросы — это рабочие вопросы. А с угрозами не звонил, — заверил Александр Новиков и завершил разговор.

В СБУ в ответ на официальный запрос с просьбой объяснить, зачем их сотрудник звонил чиновникам КГГА, пытаясь сорвать показ фильма, «Слідству.Інфо» не ответили по существу, отметив лишь, что спецслужба «не вмешивается в деятельность журналистов».

Источник: «Слідство.Інфо»