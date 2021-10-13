«Океан Ельзи» у свій день народження презентував запальний хіт

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Ракурс

«Океан Ельзи», відомий український гурт, продовжує експерименти у своїй творчості. Група випустила нову пісню під назвою «Перемога» за участі гурту KALUSH.

Реліз відбувся у день народження «Океану Ельзи». Прем'єра композиції відбулася на YouTube.

Святослав Вакарчук сказав, що нова пісня є продовженням «творчих вилазок в інші жанри». За його словами, KALUSH запросили до співпраці, щоб додати елементи хіп-хопу.

Лідер гурту KALUSH Олег Псюк розповів, що пісня розповідає про маленькі та великі перемоги. Він вірить, що кожна людина має силу волі та «може звернути будь-які гори».

Момент у пісні, коли Олег читає свій текст, мені дуже подобається. Він інколи жертвує дикцією в угоду драйву та вайбу, але це справді того варте. У нього класний, філософський текст, який продовжує те, що я вкладав в цю пісню, — сказав Вакарчук.



Нагадаємо, що гурт «Океан Ельзи» до 27-річчя з дня утворення незвичний випустив кавер на свій хіт «Обійми».