Венедіктова пообіцяла неприємності Порошенку у справі Медведчука

https://racurs.ua/ua/n161612-venediktova-poobicyala-nepryiemnosti-poroshenku-u-spravi-medvedchuka.html

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По справі Віктора Медведчука в майбутньому може пройти й екс-президент Петро Порошенко.

На це натякнула у своїй колонці на сайті «Української правди» генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона заявила, що аналіз записів Медведчука щодо організації незаконних поставок вугілля з угруповань ЛНР та ДНР свідчить, що до процесу була причетна верхівка колишньої української влади.

Слідство прослухало 10 тис. годин записів телефонних розмов і з’ясувалося, що до питань постачання вугілля і організації процесу «в цілому були причетні і співробітники з числа керівництва Адміністрації президента України станом на той період».

Керівництво Адміністрації президента не тільки обговорювало під час телефонних перемовин абсолютно конкретні факти реалізації злочинного плану, але й видавало досить чіткі доручення ряду офіційних посадових осіб в українських органах влади. Співставивши цю інформацію з фактичними обставинами справи, стає очевидно, що і українська верхівка влади грала ключову роль в цьому театрі воєнних дій, — написала Венедіктова.

Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України нардепу Медведчуку на початку жовтня оголосили нову підозру — про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. А голова СБУ Іван Баканов 8 жовтня заявив, що у цій справі незабаром будуть оприлюднені нові прізвища високопосадовців. В СБУ відпрацьовують версію щодо причетності Порошенка і екс-голови НБУ Вікторії Гонтаревої.

Порошенко заперечив зв’язок із народним депутатом Медведчуком і назвав це «давнім і абсолютно бездоказовим фейком».

Медведчуку 12 жовтня оголосили запобіжний захід у кримінальному провадженні про держзраду. Його звинуватили у зриві постачання вугілля в Україну з Південно-Африканської Республіки та закупівлю вугілля з Росії через окуповані території Донбасу у 2015−2016 рр.

Наразі Україна постачає майже увесь дефіцитний антрацит з РФ. Взявши під контроль цей ринок імпорту у кілька мільярдів гривень щороку, Росія створила джерело прибутку і отримала ще один важіль впливу на Україну.

ЗМІ писали, що частина антрациту постачається з окупованих районів Донбасу шляхом підміни митних документів.

Джерело: «Українська правда»