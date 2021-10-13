Запобіжний захід Медведчуку оскаржить Офіс генпрокурора – Венедіктова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n161603-zapobijnyy-zahid-medvedchuku-oskarjyt-ofis-genprokurora-venediktova.html

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Справу Віктора Медведчука, проросійського нардепа та кума Путіна, прокоментувала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

За її словами, Офіс генпрокурора оскаржить запобіжний захід, обраний напередодні Печерським районним судом. Про це Венедіктова написала у колонці для «Української правди».

Прокурори наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави у 1 млрд грн. Генпрокурор пояснила таку позицію тяжкими злочинами, в яких звинувачують Медведчука — державна зрада та сприяння терористам.

На кону — величезні ризики щодо можливого переховування нардепа та його впливу на співучасників та свідків. До того ж не забуваємо про його зв’язки з представниками РФ та терористичних організацій, — зазначила Венедіктова.

Медведчука звинувачують у зриві постачання вугілля в Україну з Південно-Африканської Республіки (ПАР) та закупівлю вугілля з Росії через окуповані території Донбасу у 2016−2016 роках.

Генпрокурор заявила, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні правоохоронці досліджують понад 10 тис. записів телефонних розмов.

Нардеп перебуває під домашнім арештом за іншою справою з травня 2021 року. Вона стосується розграбування національних ресурсів у Криму.

Нагадаємо, раніше Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн. Печерський районний суд 12 жовтня відправив кума Путіна під домашній арешт до 7 грудня.

Джерело: «Українська правда»