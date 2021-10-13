Меру пресечения Медведчуку обжалует Офис генпрокурора – Венедиктова. Фото: 24 канал

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Ракурс

Дело Виктора Медведчука, пророссийского нардепа и кума Путина, прокомментировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, Офис генпрокурора обжалует меру пресечения, избранную накануне Печерским районным судом. Об этом Венедиктова написала в колонке для «Украинской правды».

Прокуроры будут настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн. Генпрокурор объяснила такую позицию тяжкими преступлениями, в которых обвиняют Медведчука — государственная измена и содействие террористам.

На кону — огромные риски возможного укрытия нардепа и его влияния на соучастников и свидетелей. К тому же не забываем о его связи с представителями РФ и террористических организаций, — отметила Венедиктова.

Медведчука обвиняют в срыве поставок угля в Украине из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и закупку угля из России через оккупированные территории Донбасса в 2016−2016 годах.

Генпрокурор заявила, что во время досудебного расследования в этом уголовном производстве правоохранители исследуют более 10 тыс. записей телефонных разговоров.

Нардеп находится под домашним арестом по другому делу с мая 2021 года. Оно касается разграбления национальных ресурсов в Крыму.

Напомним, ранее Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. Печерский районный суд 12 октября отправил кума Путина под домашний арест до 7 декабря.

Источник: «Украинская правда»