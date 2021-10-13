Київ відреагував на пропозицію Міносвіти достроково піти на осінні канікули

В Україні школи хочуть відправити на дострокові канікули, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n161613-kyyiv-vidreaguvav-na-propozyciu-minosvity-dostrokovo-pity-na-osinni-kanikuly.html

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У Києві школярі підуть на осінні канікули за графіком — з 25 жовтня. У Київській міській державній адміністрації (КМДА) причин для дострокового початку канікул наразі не бачать.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє прес-служба відомства.

Наразі в школах Києва на COVID-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів, — наголосив Мондриївський. — Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи.

Чиновник наголошує, що чинні темпи вакцинації дають підстави сподіватися на вакцинацію майже 100% працівників закладів освіти вже до кінця жовтня.

Також Мондриївський запевнив, що вже майже в усіх закладах освіти столиці увімкнули опалення, а за вихідні процес підключення буде завершений.

У відомстві нагадують, що відповідно до рішення Кабміну, освітній процес за умови 100-відсоткової вакцинації працівників закладу освіти не має припинятися навіть у регіонах «червоної» зони.

Нагадаємо, Міносвіти звернулося до місцевих органів влади з рекомендацією розпочати осінні канікули у школах з 18 жовтня через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 в Україні.