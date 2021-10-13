Якою буде погода 14 жовтня – прогноз синоптиків. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n161614-yakou-bude-pogoda-14-jovtnya-prognoz-synoptykiv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 14 жовтня, в четвер, очікується прохолодна та сонячна. Температура в більшості областей, порівнюючи з попереднім днем, опуститься на кілька градусів.

У країні, за винятком південних областей, пройдуть невеликі дощі. Вітер західний, північно-західний, 4−9 м/с, пориви до 14 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде з мінливою хмарністю та невеликим дощем. Вночі температура повітря складе 4−5°, вдень підніметься до 10−11°.

Погода у Львові також очікується з дощем. Температура вночі прогнозується 1−3°, вдень — 8−10°.

Погода в Харкові буде дощовою вночі, вдень опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−7°, вдень піднімуться до 11−13°.

Погода в Одесі прогнозується без опадів. Вночі температура повітря буде 5−7°, вдень підніметься до 13° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 14 жовтня буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo