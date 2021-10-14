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Ракурс
ВОЗ назвала страны, где не проводят вакцинацию от COVID-19

ВОЗ назвала страны, где не проводят вакцинацию от COVID-19

14 окт 2021, 14:59
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Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 до сих пор не началась в трех странах мира. Всемирная организация здравоохранения назвала эти страны в пресс-релизе о состоянии борьбы с коронавирусом, обнародованном 13 октября.

56 стран, которые были фактически исключены из мирового рынка вакцин, не смогли достичь цели вакцинировать 10% своего населения до конца сентября… Еще три страны не начали вакцинацию — это Бурунди, Эритрея и Северная Корея, — говорится в сообщении ВОЗ.

ВОЗ отмечает, что 56 стран имеют программу вакцинации, однако не могут ее в полной мере реализовать из-за ограниченного доступа к вакцинам.

Учитывая такую ситуацию, ВОЗ обращается к странам и компаниям, которые контролируют масштабные поставки вакцин, с рекомендацией предоставить приоритет поставкам с помощью глобальной инициативы COVAX и AVAT.

Большая группа стран в мире имеет ограниченные возможности, особенно страны, пострадавшие от нестабильности, конфликтов или насилия. ВОЗ и наши партнеры сотрудничают с этими странами над укреплением на местах технического и логистического потенциала для внедрения вакцин, — отмечается в пресс-релизе.


Источник: Ракурс


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