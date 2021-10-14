ВООЗ назвала країни, які не проводять вакцинацію від COVID-19

https://racurs.ua/ua/n161638-vooz-nazvala-krayiny-yaki-ne-provodyat-vakcynaciu-vid-covid-19.html

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Вакцинація від коронавірусної інфекції COVID-19 досі не розпочалася у трьох країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров’я назвала ці країни у прес-релізі щодо стану боротьби з коронавірусом, оприлюдненому 13 жовтня.

56 країн, які були фактично виключені зі світового ринку вакцин, не змогли досягти мети вакцинувати 10% свого населення до кінця вересня… Ще три країни не розпочали вакцинацію: Бурунді, Еритрея та Північна Корея, — йдеться у повідомленні ВООЗ.

ВООЗ зазначає, що 56 країн мають програму щеплення, проте не можуть її повною мірою реалізувати через обмежений доступ до вакцин.

З огляду на таку ситуацію, ВООЗ звертається до країн та компаній, які контролюють масштабні постачання вакцин, надати пріоритет постачанню через глобальну ініціативу COVAX та AVAT.