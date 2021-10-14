“Червона” зона може розширитися, у «помаранчевій” вже 17 областей

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«Червона» зона карантину в Україні може розширитися через стрімке поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Херсонська область вже потрапила у перелік «червоної» зони епідеміологічної небезпеки, до неї наближаються п’ять областей.

Один регіон вже потрапив у червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Це Херсонська область. Ще щонайменше п’ять на підході, — заявив очільник Міністерства охорони здоров’я Олего Ляшко в ефірі ТСН.

У «червоній» зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів, закладів освіти (де немає 100% вакцинованого персоналу). Також діє заборона на проведення масових заходів. Ці обмеження не поширюються, якщо 100% відвідувачів та персоналу вакциновані.

Станом на ранок 14 жовтня Міністерство охорони здоров’я віднесло до «помаранчевої» зони 17 областей. Зокрема туди потрапили:

Волинська область, Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область, Запорізька область, Луганська область, Львівська область, Миколаївська область, Одеська область, Сумська область, Тернопільська область, Харківська область, Херсонська область, Хмельницька область, Черкаська область, Чернівецька область, Чернігівська область.



Рівень захворюваності на COVID-19, за визначеного показника 75 на 100 тис. населення, по країні становить 457 на 100 тис., а в Києві — 281 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності спостерігається у Луганській, Чернівецькій та Сумській областях.

Загалом рівень госпіталізацій хворих на «ковід» по країні становить 66,4 за визначеного показника 60 на 100 тис. населення.