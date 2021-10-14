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Майже 19 тис. нових COVID-хворих і понад 400 смертей — нові дані МОЗ / Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

Майже 19 тис. COVID-хворих і понад 400 смертей — нові дані МОЗ

14 жов 2021, 08:32
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Коронавірус в Україні станом на ранок, 14 жовтня, виявили у ще майже 19 тис. осіб. COVID-лідером серед регіонів залишається Харківська область.

Зафіксовано 18 тис. 881 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 тис. 748, медпрацівників — 368), — йдеться у Фейсбук-повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 4 тис. 633 пацієнти;

  • летальних випадків — 412;

  • одужало — 7 тис. 630 осіб.

Найбільше нових випадків у п’ятницю зафіксували у:

  • Харківській області (1 тис. 665),

  • Дніпропетровській області (1 тис. 232),

  • Одеській області (1 тис. 191),

  • Львівській області (1 тис. 132),

  • Житомирській області (1 тис. 107).

Найбільше померлих від коронавірусу — на Донеччині (38), а також у Дніпропетровській (36) і Одеській (34) областях.


За весь час пандемії в Україні захворіло 2 млн 597 тис. громадян. На жаль, коронавірусна інфекція забрала життя 59 тис. 935 українців.

Нагадаємо, за добу 12 жовтня в Україні зафіксували 16 тис. 309 випадків захворювання на COVID-19 і 471 летальний випадок від неї. Вчора медики госпіталізували з підозрою на коронавірусну хворобу майже 5 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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