Майже 19 тис. нових COVID-хворих і понад 400 смертей — нові дані МОЗ / Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

https://racurs.ua/ua/n161626-mayje-19-tys-novyh-covid-hvoryh-i-ponad-400-smertey-novi-dani-moz.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок, 14 жовтня, виявили у ще майже 19 тис. осіб. COVID-лідером серед регіонів залишається Харківська область.

Зафіксовано 18 тис. 881 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 тис. 748, медпрацівників — 368), — йдеться у Фейсбук-повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 4 тис. 633 пацієнти;

летальних випадків — 412;

одужало — 7 тис. 630 осіб.

Найбільше нових випадків у п’ятницю зафіксували у:

Харківській області (1 тис. 665),

Дніпропетровській області (1 тис. 232),

Одеській області (1 тис. 191),

Львівській області (1 тис. 132),

Житомирській області (1 тис. 107).

Найбільше померлих від коронавірусу — на Донеччині (38), а також у Дніпропетровській (36) і Одеській (34) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 млн 597 тис. громадян. На жаль, коронавірусна інфекція забрала життя 59 тис. 935 українців.

Нагадаємо, за добу 12 жовтня в Україні зафіксували 16 тис. 309 випадків захворювання на COVID-19 і 471 летальний випадок від неї. Вчора медики госпіталізували з підозрою на коронавірусну хворобу майже 5 тис. осіб.