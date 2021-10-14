Почти 19 тыс. COVID-больных и свыше 400 смертей — новые данные Минздраваhttps://racurs.ua/n161626-pochti-19-tys-covid-bolnyh-i-svyshe-400-smertey-novye-dannye-minzdrava.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро, 14 октября, обнаружили у еще почти 19 тыс. человек. COVID-лидером среди регионов остается Харьковская область.
Зафиксировано 18 тыс. 881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 тыс. 748, медработников — 368), — говорится в Фейсбук-сообщении Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 4 тыс. 633 пациента;
летальных случаев — 412;
выздоровели — 7 тыс. 630 человек.
Больше всего новых случаев в пятницу обнаружили в:
Харьковской области (1 тыс. 665),
Днепропетровской области (1 тыс. 232),
Одесской области (1 тыс. 191),
Львовской области (1 тыс. 132),
Житомирской области (1 тыс. 107).
Больше всего умерших от коронавируса — в Донецкой (38), а также в Днепропетровской (36) и Одесской (34) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 млн 597 тыс. граждан. К сожалению, коронавирусная инфекция унесла жизни 59 тыс. 935 украинцев.
Напомним, за сутки 12 октября в Украине зафиксировали 16 тыс. 309 случаев заболевания COVID-19 и 471 летальный случай от нее. Вчера медики госпитализировали с подозрением на коронавирусную болезнь почти 5 тыс. человек.