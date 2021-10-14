Почти 19 тыс. COVID-больных и свыше 400 смертей - новые данные Минздрава

https://racurs.ua/n161626-pochti-19-tys-covid-bolnyh-i-svyshe-400-smertey-novye-dannye-minzdrava.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро, 14 октября, обнаружили у еще почти 19 тыс. человек. COVID-лидером среди регионов остается Харьковская область.

Зафиксировано 18 тыс. 881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 тыс. 748, медработников — 368), — говорится в Фейсбук-сообщении Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 4 тыс. 633 пациента;

летальных случаев — 412;

выздоровели — 7 тыс. 630 человек.

Больше всего новых случаев в пятницу обнаружили в:

Харьковской области (1 тыс. 665),

Днепропетровской области (1 тыс. 232),

Одесской области (1 тыс. 191),

Львовской области (1 тыс. 132),

Житомирской области (1 тыс. 107).

Больше всего умерших от коронавируса — в Донецкой (38), а также в Днепропетровской (36) и Одесской (34) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 млн 597 тыс. граждан. К сожалению, коронавирусная инфекция унесла жизни 59 тыс. 935 украинцев.

Напомним, за сутки 12 октября в Украине зафиксировали 16 тыс. 309 случаев заболевания COVID-19 и 471 летальный случай от нее. Вчера медики госпитализировали с подозрением на коронавирусную болезнь почти 5 тыс. человек.