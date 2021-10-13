У Чорному морі зазнав аварії корабель U-811 «Балта», фото: Михайло Забродський

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У Чорному морі в районі острова Зміїний сьогодні, 13 жовтня, в першій половині дня зазнало аварії судно розмагнічування ВМС України U-811 «Балта».

В результаті, судно втратило хід, були затоплені щонайменше два відсіки. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат Михайло Забродський.

За словами Забродського, протягом доби спроби застосувати для спасіння судна засоби ВМС України і Одеського морського порту не принесли очікуваного результату. Рятувальні роботи, зокрема, значно ускладнювали погодні умови — швидкість вітру до 10 м/с та висота хвиль до 2 м.

Прес-служба ВМС України згодом повідомила, що «Балту» було вирішено поставити на якір з метою забезпечення проведення заходів боротьби за живучість. До рятувальної операції залучено вісім кораблів та катерів та чотири повітряні судна.

Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля, аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає, — наголошується в повідомленні прес-служби ВМС.

Зазначається, що наразі триває операція щодо надання допомоги аварійному кораблю та повернення його до пункту постійної дислокації.

В районі діють «Айленди», «Сімферополь», рятувальний буксир «Сапфір» та три катери ПРК-01, 04 та 06, — зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці військовий експерт Тарас Чмут. — На жаль, єдине рятувальне судно ВМСУ «Олександр Охрименко» знаходиться на плановому ремонті в Миколаєві.

«Балта» була побудована на верфі польського міста Гданськ в 1987 році. З 1997 року це судно входить до складу ВМС України. У листопаді минулого року «Балта» пройшла достроковий доковий ремонт на верфі компанії «Нібулон» у Миколаєві, в межах якого було відновлено корпус, валолінії, забортну арматуру та низку інших систем й механізмів.

Це невелике судно — довжина його становить 70 м, повна водотоннажність — 2 тис. 86 тонн.