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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

Омбудсмена з прав захисників України призначив Зеленський

13 жов 2021, 22:33
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Володимир Зеленський, президент України, призначив Альону Вербицьку уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників України.

Про це йдеться в тексті датованого сьогоднішнім днем, 13 жовтня, президентського указу № 531/2021, опублікованого на сайті Офісу президента.

До цього Вербицька була головою консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України при Офісі президента. На цю посаду Зеленський призначав її на початку березня.


На посаді голови консультативної ради Вербицька, зокрема, брала участь у роботі з підготовки нещодавнього помилування Зеленським 31 засудженого українського військового. Про це вона повідомляла на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Призначення Вербицької на нову посаду відбулося напередодні Дня захисників і захисниць України, який щороку відзначають 14 жовтня.

Джерело: Ракурс


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