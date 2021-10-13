Омбудсмена з прав захисників України призначив Зеленський

Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n161624-ombudsmena-z-prav-zahysnykiv-ukrayiny-pryznachyv-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив Альону Вербицьку уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників України.

Про це йдеться в тексті датованого сьогоднішнім днем, 13 жовтня, президентського указу № 531/2021, опублікованого на сайті Офісу президента.

До цього Вербицька була головою консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України при Офісі президента. На цю посаду Зеленський призначав її на початку березня.

На посаді голови консультативної ради Вербицька, зокрема, брала участь у роботі з підготовки нещодавнього помилування Зеленським 31 засудженого українського військового. Про це вона повідомляла на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Призначення Вербицької на нову посаду відбулося напередодні Дня захисників і захисниць України, який щороку відзначають 14 жовтня.