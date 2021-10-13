Популярну теорію про походження індіанців спростували учені

Учені спростували популярну теорію про походження корінних американців, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n161623-populyarnu-teoriu-pro-pohodjennya-indianciv-sprostuvaly-ucheni.html

Ракурс

Учені спростували поширену теорію про нібито походження корінного населення Америки з Японії.

Виявилося, що генетика та скелетна біологія відповідних груп людей «просто не співпадають». Про це свідчать результати дослідження, опубліковані у журналі PaleoAmerica, повідомляє видання EurekAlert.

На основі подібності в кам’яних артефактах багато археологів вважають, що корінні американці, або «перші народи», мігрували до Америки з Японії близько 15 тис. років тому.

Вважається, що вони рухалися вздовж північного краю Тихого океану, що включав так званий «Берингів міст» (сухопутний міст з Азії до Північної Америки, який існував у Льодовиковий період в результаті падіння рівня світового океану на місті сучасної Берингової протоки).

Звідти «перші народи» дісталися внутрішніх частин континенту і далі рушили на південь, досягнувши південної околиці Південної Америки менш ніж за дві тисячі років.

Теорія частково базується на схожості кам’яних знарядь, зроблених народом «Дзьомон» (ранні жителі Японії 15 тис. років тому), і тих, що знайдені в одних з найдавніших відомих археологічних пам’яток, населених древніми представниками «перших народів».

Проте нове дослідження учених з Техаського університету спростовує цю теорію.

Проведені одним із провідних світових експертів у галузі вивчення людських зубів та командою експертів з генетики людини в період Льодовикового періоду дослідження проаналізувало біологію та генетичний код зразків зубів з різних континентів.

Ми виявили, що біологія людей просто не збігається з археологічною теорією, — стверджує провідний автор, професор Річард Скотт, визнаний експерт у вивченні людських зубів, який очолив групу багатопрофільних дослідників.

Ми не заперечуємо ідею про те, що стародавні корінні американці прибули через північно-західне узбережжя Тихого океану — лише теорію про те, що вони походять від народу Дьомон у Японії, — додав він.

На думку учених, люди народу Дзьомон є малоймовірним кандидатом на роль предків корінного населення Америки.

Ні скелетна біологія, ні генетика не вказують на зв’язок між Японією та Америкою. Найімовірніше, джерелом корінного населення Америки, здається, є Сибір, — наголошують дослідники.



Крім того, останні дослідження стародавніх зразків ДНК із Азії показують, що обидва народи відокремилися від спільного предка набагато раніше, додають дослідники.

Джерело: EurekAlert