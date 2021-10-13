Популярную теорию о происхождении индейцев опровергли ученые

Ученые опровергли популярную теорию о происхождении коренных американцев, фото: «Газета.ру»

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Ученые опровергли распространенную теорию о якобы происхождения коренного населения Америки из Японии.

Оказалось, что генетика и скелетная биология соответствующих групп людей «просто не совпадают». Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале PaleoAmerica, сообщает издание EurekAlert.

На основе сходства в каменных артефактах многие археологи считают, что коренные американцы, или «первые народы», мигрировали в Америку из Японии около 15 тыс. лет назад.

Считается, что они двигались вдоль северного края Тихого океана, включавший так называемый «Берингов мост» (сухопутный мост из Азии в Северную Америку, который существовал в Ледниковый период в результате падения уровня мирового океана на месте современной Берингова пролива).

Оттуда «первые народы» добрались до внутренних частей континента и дальше двинулись на юг, достигнув южной окраины Южной Америки менее чем за две тысячи лет.

Теория частично базируется на сходстве каменных орудий, сделанных народом «Дземон» (ранние жители Японии 15 тыс. лет назад), и тех, что найдены в одних из самых древних известных археологических памятников, населенных древними представителями «первых народов».

Однако новое исследование ученых из Техасского университета опровергает эту теорию.

Проведенные одним из ведущих мировых экспертов в области изучения человеческих зубов и командой экспертов по генетике человека в период Ледникового периода исследования проанализировало биологию и генетический код образцов зубов из разных континентов.

Мы обнаружили, что биология людей просто не совпадает с археологической теорией, — утверждает ведущий автор, профессор Ричард Скотт, признанный эксперт в изучении человеческих зубов, который возглавил группу многопрофильных исследователей.

Мы не отрицаем идею о том, что древние коренные американцы прибыли через северо-западное побережье Тихого океана — только теорию о том, что они происходят от народа Дземон в Японии, — добавил он.

По мнению ученых, люди народа Дземон являются маловероятным кандидатом на роль предков коренного населения Америки.

Ни скелетная биология, ни генетика не указывают на связь между Японией и Америкой. Скорее всего, источником коренного населения Америки, кажется, является Сибирь, — подчеркивают исследователи.

Кроме того, последние исследования древних образцов ДНК из Азии показывают, что оба народа отделились от общего предка гораздо раньше, добавляют исследователи.