Уильям Шатнер и Джефф Безос, фото: скриншот видео

https://racurs.ua/n161622-90-letniy-akter-iz-zvezdnogo-puti-sletal-v-kosmos-video.html

Ракурс

Уильям Шатнер, 90-летний голливудский актер канадского происхождения, известный прежде всего как исполнитель роли капитана Джеймса Кирка из популярного фантастического сериала 1960-х годов «Звездный путь», совершил полет в космос. Таким образом, он стал самым старым человеком, который когда-либо побывал в космосе.

Шатнер был среди участников второго суборбитального полета корабля New Shepard компании Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса. Трансляция велась на сайте и в YouTube-канале компании.

Запуск состоялся сегодня, 13 октября, на стартовой площадке Blue Origin, расположенной неподалеку от города Ван-Хорн на западе Техаса.

Сам полет длился 11 минут. New Shepard добрался до международно признанной границы космоса, известной как линия Кармана (условной границы между атмосферой Земли и космосом, расположенной на высоте примерно в 100 км над уровнем моря).

Вместе с Шатнером в полете участвовали бывший инженер NASA Крис Бошуайзен, предприниматель в области клинических исследований Глен де Врис и вице-президент и инженер Blue Origin Одри Пауэрс.

На Землю капсула с астронавтами вернулась на парашютах.

В Blue Origin отмечают, что во время такого полета астронавты проводят несколько минут в невесомости.

Первый полет с космическими туристами Blue Origin осуществила 20 июля. Тогда до линии Картмана отправились Безос и еще три человека. Среди них была 82-летняя летчица Уолли Фанк, которая на тот момент стала самым старым человеком, побывавшим в космосе.