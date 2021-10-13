Польские пограничники отправили против мигрантов машины с мегафонами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n161621-polskie-pogranichniki-otpravili-protiv-migrantov-mashiny-s-megafonami-video.htmlРакурс
Польские пограничники для борьбы с потоком нелегальных мигрантов из Беларуси применили машины с мегафонами.
Такие транспортные средства ездят вдоль границы и предупреждают о недопустимости ее нелегального пересечения. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.
Вы находитесь у польско-белорусской границы. Пересечение границы здесь — преступление, за которое предусмотрено наказание в виде трех лет лишения свободы. После пересечения границы вас вернут в страну, из которой вы приехали. Люди, которые приехали за вами, могут быть отправлены за решетку на восемь лет и депортированы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что это сообщение транслируется круглосуточно и без выходных на четырех языках:
- английском;
- французском;
- арабском;
- персидском.
�Komunikaty na granicy����. Ogłaszane całą dobę w 4. językach.
2/2″ (.) Po przekroczeniu granicy zostaniecie zawróceni do kraju, z którego przybyliście. Osoby, które przyjeżdżają po Was mogą trafić do więzienia na 8 lat oraz zostać deportowane."#zgranicypic.twitter.com/KFcIpuyfbZ
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 13, 2021
В польском пограничном ведомстве отмечают, что только за вчерашний день, 12 октября, на границе с Беларусью были зафиксированы 470 попыток незаконного пересечения границы. Их все удалось предотвратить.
Всего на этом участке границы только в этом месяце были зафиксированы 6,7 тыс. попыток, а с начала года — 18,3 тыс.