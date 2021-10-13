Машина с мегафоном на польско-белорусской границе, скриншот видео

https://racurs.ua/n161621-polskie-pogranichniki-otpravili-protiv-migrantov-mashiny-s-megafonami-video.html

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Польские пограничники для борьбы с потоком нелегальных мигрантов из Беларуси применили машины с мегафонами.

Такие транспортные средства ездят вдоль границы и предупреждают о недопустимости ее нелегального пересечения. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.

Вы находитесь у польско-белорусской границы. Пересечение границы здесь — преступление, за которое предусмотрено наказание в виде трех лет лишения свободы. После пересечения границы вас вернут в страну, из которой вы приехали. Люди, которые приехали за вами, могут быть отправлены за решетку на восемь лет и депортированы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это сообщение транслируется круглосуточно и без выходных на четырех языках:

английском;

французском;

арабском;

персидском.

�Komunikaty na granicy����. Ogłaszane całą dobę w 4. językach.

2/2″ (.) Po przekroczeniu granicy zostaniecie zawróceni do kraju, z którego przybyliście. Osoby, które przyjeżdżają po Was mogą trafić do więzienia na 8 lat oraz zostać deportowane."#zgranicypic.twitter.com/KFcIpuyfbZ

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 13, 2021

В польском пограничном ведомстве отмечают, что только за вчерашний день, 12 октября, на границе с Беларусью были зафиксированы 470 попыток незаконного пересечения границы. Их все удалось предотвратить.

Всего на этом участке границы только в этом месяце были зафиксированы 6,7 тыс. попыток, а с начала года — 18,3 тыс.