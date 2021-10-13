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Ракурс
Машина с мегафоном на польско-белорусской границе, скриншот видео

Польские пограничники отправили против мигрантов машины с мегафонами (ВИДЕО)

13 окт 2021, 20:58
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Польские пограничники для борьбы с потоком нелегальных мигрантов из Беларуси применили машины с мегафонами.

Такие транспортные средства ездят вдоль границы и предупреждают о недопустимости ее нелегального пересечения. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.

Вы находитесь у польско-белорусской границы. Пересечение границы здесь — преступление, за которое предусмотрено наказание в виде трех лет лишения свободы. После пересечения границы вас вернут в страну, из которой вы приехали. Люди, которые приехали за вами, могут быть отправлены за решетку на восемь лет и депортированы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это сообщение транслируется круглосуточно и без выходных на четырех языках:

  • английском;
  • французском;
  • арабском;
  • персидском.

В польском пограничном ведомстве отмечают, что только за вчерашний день, 12 октября, на границе с Беларусью были зафиксированы 470 попыток незаконного пересечения границы. Их все удалось предотвратить.

Всего на этом участке границы только в этом месяце были зафиксированы 6,7 тыс. попыток, а с начала года — 18,3 тыс.

Источник: Ракурс


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