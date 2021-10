Польские пограничники для борьбы с потоком нелегальных мигрантов из Беларуси применили машины с мегафонами.

Такие транспортные средства ездят вдоль границы и предупреждают о недопустимости ее нелегального пересечения. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.

Отмечается, что это сообщение транслируется круглосуточно и без выходных на четырех языках:

�Komunikaty na granicy����. Ogłaszane całą dobę w 4. językach.

2/2″ (.) Po przekroczeniu granicy zostaniecie zawróceni do kraju, z którego przybyliście. Osoby, które przyjeżdżają po Was mogą trafić do więzienia na 8 lat oraz zostać deportowane."#zgranicypic.twitter.com/KFcIpuyfbZ