Польша введет детальный контроль транзита из Китая через беларусь

https://racurs.ua/n196932-polsha-vvedet-detalnyy-kontrol-tranzita-iz-kitaya-cherez-belarus.html

Ракурс

Варшава ухвалила рішення про запровадження дуже детальних перевірок на великому митному терміналі на кордоні з білоруссю. Йдеться про Малашевичі в Люблінському воєводстві.

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Про це неофіційно дізнався журналіст RMF24. Польські дипломати вважають, що це буде надзвичайно різкий крок щодо Мінська, адже транзит через цей митний термінал — суттєве джерело доходу для режима александра лукашенка.

Логістичний центр у Малашевичах є одним із важливих контейнерних терміналів на шляху товарів з Китаю до Європи. Міністерство закордонних справ Польщі розраховує на тиск з боку Пекіна на Мінськ, який, як очікується, призведе до того, що лукашенко піде назустріч польським вимогам.

Як стало відомо RMF FM з неофіційних джерел, кілька днів тому дипломатичними каналами до Мінська було надіслано сигнал про те, що Польща більше не буде толерувати міграційний тиск на кордоні, а також подальше незаконне утримання польського журналіста і громадського активіста Анджея Почобута.