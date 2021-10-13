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Ракурс
Машина з мегафоном на польсько-білоруському кордоні, скріншот відео

Польські прикордонники відправили проти мігрантів автівки з мегафонами (ВІДЕО)

13 жов 2021, 20:58
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Польські прикордонники для боротьби з потоком нелегальних мігрантів з Білорусі застосували машини з мегафонами.

Такі транспортні засобу їздять вздовж кордону і попереджають про недопустимість його нелегального перетину. Про це повідомляє прес-служба Прикордонної служби Польщі.

Ви перебуваєте біля польсько-білоруського кордону. Перетин кордону тут — злочин, за який передбачено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Після перетину кордону вас повернуть у країну, з якої ви приїхали. Люди, які приїхали за вами, можуть бути ув’язнені на вісім років і депортовані, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це повідомлення транслюється цілодобово і без вихідних чотирма мовами:

  • англійською;
  • французькою;
  • арабською;
  • перською.

У польському прикордонному відомстві зазначають, що лише за вчорашній день, 12 жовтня, на кордоні з Білоруссю було зафіксовано 470 спроб незаконного перетину кордону. Усім їм вдалося запобігти.

Загалом на цій ділянці кордону лише цього місяця було зафіксовано 6,7 тис. спроб, а з початку року — 18,3 тис.

Джерело: Ракурс


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