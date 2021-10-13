Машина з мегафоном на польсько-білоруському кордоні, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161621-polski-prykordonnyky-vidpravyly-proty-migrantiv-avtivky-z-megafonamy-video.html

Ракурс

Польські прикордонники для боротьби з потоком нелегальних мігрантів з Білорусі застосували машини з мегафонами.

Такі транспортні засобу їздять вздовж кордону і попереджають про недопустимість його нелегального перетину. Про це повідомляє прес-служба Прикордонної служби Польщі.

Ви перебуваєте біля польсько-білоруського кордону. Перетин кордону тут — злочин, за який передбачено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Після перетину кордону вас повернуть у країну, з якої ви приїхали. Люди, які приїхали за вами, можуть бути ув’язнені на вісім років і депортовані, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це повідомлення транслюється цілодобово і без вихідних чотирма мовами:

англійською;

французькою;

арабською;

перською.

�Komunikaty na granicy����. Ogłaszane całą dobę w 4. językach.

2/2″ (.) Po przekroczeniu granicy zostaniecie zawróceni do kraju, z którego przybyliście. Osoby, które przyjeżdżają po Was mogą trafić do więzienia na 8 lat oraz zostać deportowane."#zgranicypic.twitter.com/KFcIpuyfbZ

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 13, 2021

У польському прикордонному відомстві зазначають, що лише за вчорашній день, 12 жовтня, на кордоні з Білоруссю було зафіксовано 470 спроб незаконного перетину кордону. Усім їм вдалося запобігти.

Загалом на цій ділянці кордону лише цього місяця було зафіксовано 6,7 тис. спроб, а з початку року — 18,3 тис.