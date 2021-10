Польські прикордонники для боротьби з потоком нелегальних мігрантів з Білорусі застосували машини з мегафонами.

Такі транспортні засобу їздять вздовж кордону і попереджають про недопустимість його нелегального перетину. Про це повідомляє прес-служба Прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що це повідомлення транслюється цілодобово і без вихідних чотирма мовами:

�Komunikaty na granicy����. Ogłaszane całą dobę w 4. językach.

2/2″ (.) Po przekroczeniu granicy zostaniecie zawróceni do kraju, z którego przybyliście. Osoby, które przyjeżdżają po Was mogą trafić do więzienia na 8 lat oraz zostać deportowane."#zgranicypic.twitter.com/KFcIpuyfbZ