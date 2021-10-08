Білоруські прикордонники обстріляли польських військових

На білорусько-польському кордоні вчинено провокацію, фото: RT

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Прикордонна служба Польщі заявляє про вчинення провокації білоруськими прикордонниками.

Вчора, 7 жовтня, ввечері білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів, котрі патрулювали кордон, повідомляє «Польське радіо» з посиланням на речницю Прикордонної служби Польщі Анну Міхальську.

«Патруль білоруської служби стріляв у напрямку солдатів Польського війська, котрі разом з прикордонниками патрулюють кордон. Ймовірно, білоруський солдат використав холості набої, нікому нічого не сталося», — зазначила Міхальська.

У Прикордонній службі Польщі не виключають, що постріли свідомо не були направлені у ціль.

Таких провокацій ми бачимо щораз більше, — додала Міхальська.

Речниця Прикордонної служби також повідомила, що впродовж доби відомство запобігло 523 спробам незаконного перетину польського кордону з білоруської території і затримало 35 громадян Іраку, котрі без необхідних дозволів хотіли перетнути кордон. Також затримано п’ятьох осіб, які допомагали мігрантам нелегально перетнути кордон.

Згодом у МЗС Польщі повідомили, що у зв’язку з цією ситуацією до відомства викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі в Польщі Олександра Чеснівського.

Джерело: «Польське радіо»