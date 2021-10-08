Белорусские пограничники обстреляли польских военных

Белорусские пограничники обстреляли польских военныхhttps://racurs.ua/n161384-belorusskie-pogranichniki-obstrelyali-polskih-voennyh.htmlРакурс
Пограничная служба Польши заявляет о совершении провокации белорусскими пограничниками.
Вчера, 7 октября, вечером белорусские пограничники обстреляли польских солдат, которые патрулировали границу, сообщает «Польское радио» со ссылкой на пресс-секретаря пограничной службы Польши Анну Михальскую.
«Патруль белорусской службы стрелял в направлении солдат Польского войска, которые вместе с пограничниками патрулируют границу. Вероятно, белорусский солдат использовал холостые патроны, никому ничего не случилось», — отметила Михальская.
В Пограничной службе Польши не исключают, что выстрелы сознательно не были направлены в цель.
Таких провокаций мы видим все больше, — добавила Михальская.
Представитель пограничной службы также сообщила, что в течение суток ведомство предотвратило 523 попытки незаконного пересечения польской границы с белорусской территории и задержало 35 граждан Ирака, которые без необходимых разрешений хотели пересечь границу. Также задержаны пять человек, которые помогали мигрантам нелегально пересечь границу.
Впоследствии в МИДе Польши сообщили, что в связи с этой ситуацией в ведомство вызвали временного поверенного в делах Беларуси в Польше Александра Чесновского.
Источник: «Польское радио»