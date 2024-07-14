Польским силовикам разрешили стрелять по мигрантам на границе боевыми патронами

Польским силовикам разрешили стрелять по мигрантам на границе боевыми

https://racurs.ua/n197280-polskim-silovikam-razreshili-strelyat-po-migrantam-na-granice-boevymi-patronami.html

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Сейм Польщі дозволив прикордонникам стріляти по порушниках кордону Польщі бойовими набоями.

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Visegrad 24 повідомляє, що за зміни до законодавства проголосував 401 депутат. Ще 17 законодавців голосували проти, і стільки ж утрималися.

Зазначені поправки вводять до Кримінального кодексу Польщі положення, яке виключає кримінальну відповідальність прикордонників за дії, вчинені за певних обставин. Йдеться про застосування зброї чи засобів прямого примусу на порушення чинних правил.

Умовою невизнання такої дії солдата чи офіцера злочином є обставини, які потребують негайних дій. Йдеться про ситуації, коли порушення правил обумовлено безпосередньої небезпекою життю військовослужбовця чи безпеці кордонам республіки.

Законопроект розробили у Міноборони країни після відповідного доручення прем'єра Польщі Дональда Туска для міністра оборони Владислава Косиняк-Камиша.

Доручення було видано на тлі резонансних подій, які відбулися на кордоні Польщі та білорусі у березні.

Тоді троє військових відкрили попереджувальний вогонь з автоматичної зброї у напрямку групи із 50 мігрантів, які штурмували кордон. Усього було зроблено 43 постріли. Тоді прикордонників було затримано.

Разом з тим, Варшава вирішила створити буферну зону на кордоні із білоруссю через неодноразові напади на прикордонників. Подекуди вона сягатиме двох кілометрів в глибину.

Також Польща оголосила про збільшення військових витрат з 4,2% до 5% ВВП у 2025 році