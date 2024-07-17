Польша привлечет 17 тыс. бойцов к военной операции. Фото:

https://racurs.ua/n197387-polsha-provedet-voennuu-operaciu-na-granice-s-belarusu-privlekut-17-tys-boycov.html

Ракурс

Військова операція Збройних сил Польщі розпочнеться на кордоні з білоруссю з 1 серпня.

.

Відповідальною за операцію, яка отримала назву «Безпечне Підляшшя», буде 18-та механізована дивізія. Для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, в тому числі ті, які брали участь у місії в Косові. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш, передає RMF24.

Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк оцінив, серед іншого, що рішення про запровадження буферної зони на кордоні з Білоруссю має позитивний ефект — кількість спроб перетину кордону і самих перетинів зменшилась вдвічі. А всі, хто в будь-який спосіб кривдитиме солдатів польської армії та офіцерів, які захищають польський кордон, відповідатимуть за це.

Це дуже конкретний результат, пов’язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону, — наголосив глава польського МВС.

За його словами, МВС спільно з МЗС спрямовані на те, щоб громадяни країн, з яких прибувають нелегальні мігранти, усвідомлювали, що запланований ними перетин польсько-білоруського кордону є злочином. Також Варшава вимагає від білорусі співпраці у розслідуванні, щоб знайти вбивцю польського солдата, який помер після поранення на кордоні.

Нагадаємо, Сейм Польщі дозволив прикордонникам стріляти по порушниках польського кордону бойовими набоями. Йдеться про ситуації, коли порушення правил обумовлено безпосередньої небезпекою життю військовослужбовця чи безпеці кордонам республіки.

Джерело: RMF24