Вільям Шатнер та Джеф Безос, фото: скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161622-90-richnyy-aktor-iz-zoryanogo-shlyahu-zlitav-u-kosmos-video.html

Ракурс

Вільям Шатнер, 90-річний голлівудський актор канадського походження, відомий передусім як виконавець роль капітана Джеймса Кірка з популярного фантастичного серіалу 1960-х років «Зоряний шлях», здійснив політ у космос. Таким чином, він став найстарішою людиною, яка коли-небудь побувала в космосі.

Шатнер був серед учасників другого суборбітального польоту корабля New Shepard компанії Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса. Трансляція велася на сайті та в YouTube-каналі компанії.

Запуск відбувся сьогодні, 13 жовтня, на стартовому майданчику Blue Origin, розташованому неподалік від міста Ван-Хорн на заході Техасу.

Сам політ тривав 11 хвилин. New Shepard дістався до міжнародно визнаної межі космосу, відомої як лінія Кармана (умовної межі між атмосферою Землі та космосом, розташованої на висоті приблизно в 100 км над рівнем моря).

Разом із Шатнером у польоті брали участь колишній інженер NASA Кріс Бошуайзен, підприємець в області клінічних досліджень Глен де Вріс та віце-президент і інженер Blue Origin Одрі Пауерс.

На Землю капсула із астронавтами повернулася на парашутах.

У Blue Origin зазначають, що під час такого польоту астронавти проводять кілька хвилин у невагомості.

Перший політ із космічними туристами Blue Origin здійснила 20 липня. Тоді до лінії Картмана відправилися Безос та ще три людини. Серед них була 82-річна льотчиця Уоллі Фанк, яка на той момент стала найстарішою людиною, що побувала в космосі.