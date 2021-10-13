Омбудсмена по правам защитников Украины назначил Зеленский

Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n161624-ombudsmena-po-pravam-zaschitnikov-ukrainy-naznachil-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил Алену Вербицкую уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Об этом говорится в тексте датированного сегодняшним днем, 13 октября, президентского указа № 531/2021, опубликованного на сайте Офиса президента.

До этого Вербицкая была главой консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины при Офисе президента. На эту должность Зеленский назначал ее в начале марта.

На посту главы консультативного совета Вербицкая, в частности, участвовала в работе по подготовке недавнего помилования Зеленским 31 осужденного украинского военного. Об этом она сообщала на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Назначение Вербицкой на новую должность состоялось накануне Дня защитников и защитниц Украины, который ежегодно отмечают 14 октября.