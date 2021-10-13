В Украине 14 октября отмечают День защитников и защитниц, фото: телеканал «Прямий»

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14 октября ежегодно отмечают День защитников и защитниц Украины. Этот праздник был основан в 2014 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко под названием «День защитника Украины» на фоне российской агрессии и усиление тенденций к отказу от советских символов и праздников. Тогда же Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, известного в советское время как «День Советской армии и Военно-морского флота».

Тогдашний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович мотивировал выбор даты 14 октября для празднования этого праздника исторической традицией чествования украинской армии на Покров.

С 2015 года День защитника Украины является государственным праздником и нерабочим днем.

14 июля 2021 Верховная Рада Украины переименовала этот праздник в «День защитников и защитниц Украины».

Также на 14 октября приходится День Украинского казачества. Этот праздник введен в 1999 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «учитывая историческое значение и заслуги Украинского казачества в утверждении украинской государственности и существенный вклад в современный процесс создания государства».

Кроме того, во второй четверг октября, который на этот раз приходится на 14 октября, будут праздновать Всемирный день зрения. Инициатором введения этого праздника стала Всемирная организация здравоохранения, он входит в число всемирных кампаний ВОЗ и международных дней ООН.

Цель праздника — сосредоточить внимание правительств стран и широкой общественности на проблемах нарушения зрения и слепоты, а также консолидировать усилия правительств, учреждений здравоохранения и других организаций относительно проблемы реабилитации людей с нарушениями зрения.

Считается, что около 80% всех случаев нарушения зрения можно предотвратить или вылечить.

Также 14 октября отмечает Покров Пресвятой Богородицы — христианский и народный праздник, который посвящается чудесному явлению Богоматери верующим. Религиозный праздник был установлен в честь события, произошедшего в 910 году в Константинополе.

Традиционно считается, что на Покров в 1942 году была создана Украинская повстанческая армия, поэтому 14 октября отмечается и как день УПА, хотя некоторые историки склонны считать, что эта дата является спорной.

Покров также был одним из главных праздников запорожских казаков, которые строили много одноименных храмов и особенно уважали иконы Покрова. Некоторые Покровские храмы, преимущественно 18 века, уцелели до нашего времени.

В народе считалось, что по погоде в этот день можно судить, какой будет зима.

Народные приметы: