Нужно ли пациентам платить за лекарства от COVID-19, рассказали в Раде

В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n161619-nujno-li-pacientam-platit-za-lekarstva-ot-covid-19-rasskazali-v-rade.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине находится на очередной волне обострения. В последнее время в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в некоторых «ковидных» больницах родственникам пациентов дают списки лекарств, которые нужно купить. В частности, упоминается «Ремдесивир».

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал эти сообщения.

Все препараты, включенные в Национальный перечень лекарственных средств и национального протокола лечения COVID-19 входят в тариф НСЗУ и являются бесплатными, — подчеркивает Радуцкий.

Соответственно, если врач выписывает «Ремдесивир», пациент должен получить его бесплатно, отмечает нардеп.

Конечно, в больнице могут сказать, что бесплатные препараты закончились — не хотите ждать, когда завезут — покупайте сами, — отмечает Радуцкий.

В таком случае, отмечает нардеп, можно проверить информацию по остаткам препаратов для лечения больных COVID-19, доступную на сайте НСЗУ (https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/covid-drugs-inventory) или на аналитической панели ГП «Медицинские закупки Украины» (https://moz.gov.ua/zakupivli-likiv). На этих ресурсах нужно выбрать конкретный препарат и посмотреть, есть ли он в наличии в соответствующей больнице.

Также в самой больнице на информационных стендах еженедельно должна размещаться актуальная информация о наличии лекарств.

По данным Минздрава, в Украине НЕТ дефицита медицинских препаратов и медицинских изделий, используемых для стационарного лечения коронавирусной болезни, — подчеркивает Радуцкий.

Пациентам, которым в стационаре предлагают покупать препараты для лечения коронавируса, Радуцкий советует написать жалобу главному врачу и в Департамент здравоохранения своего города или области. В случае отсутствия реакции следует обратиться на «горячую» линию НСЗУ по номеру 16−77 или оставить обращение на сайте НСЗУ, а также на общую «горячую» линию Минздрава 0 800 50 52 01 или отдельную — по коронавирусной болезни 0 800 60 20 19.

В случае, если по этим телефонам не отвечают на обращения, нардеп советует обращаться на электронную почту его комитета — radutskyy@rada.gov.ua.