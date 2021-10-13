Чи потрібно пацієнтам платити за ліки від COVID-19, розповіли у Раді

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n161619-chy-potribno-paciientam-platyty-za-liky-vid-covid-19-rozpovily-u-radi.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу в Україні перебуває на черговій хвилі загострення. Останнім часом у соцмережах почали з’являтись повідомлення про те, що в деяких «ковідних» лікарнях родичам пацієнтів дають списки ліків, які потрібно купити. Зокрема, згадується «Ремдесивір».

Голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі прокоментував ці повідомлення.

Усі ліки, включені до Національного переліку лікарських засобів та національного протоколу лікування COVID-19, входять до тарифу НСЗУ та є безоплатними, — наголошує Радуцький.

Відповідно, якщо лікар виписує «Ремдесивір», пацієнт має отримати його безкоштовно, зазначає нардеп.

Звісно, у лікарні можуть сказати, що безоплатні препарати закінчились — не хочете чекати, коли завезуть — купуйте самі, — зазначає Радуцький.

В такому разі, наголошує нардеп, можна перевірити інформацію щодо залишків препаратів для лікування хворих на COVID-19, доступну на сайті НСЗУ (https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/covid-drugs-inventory) або на аналітичній панелі ДП «Медичні закупівлі України» (https://moz.gov.ua/zakupivli-likiv). На цих ресурсах потрібно обрати конкретний препарат та подивитись, чи є він у наявності у відповідній лікарні.

Також у самій лікарні на інформаційних стендах щотижня має розміщуватись актуальна інформація щодо наявності ліків.

За даними МОЗ, в Україні НЕМАЄ дефіциту медичних препаратів та медичних виробів, які використовуються для стаціонарного лікування коронавірусної хвороби, — наголошує Радуцький.

Пацієнтам, яким у стаціонарі пропонують купувати препарати для лікування коронавірусу, Радуцький радить написати скаргу головному лікарю та у Департамент охорони здоров’я свого міста чи області. В разі відсутності реакції слід звернутися на «гарячу» лінію НСЗУ за номером 16−77 або залишити звернення на сайті НСЗУ, а також на загальну «гарячу» лінію МОЗ 0 800 505 201 або на окрему — з питань коронавірусної хвороби 0 800 60 20 19.

В разі, якщо за цими номерами телефонів не відповідають на звернення, нардеп радить звертатися на електронну пошту його комітету — radutskyy@rada.gov.ua.