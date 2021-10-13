Во время задержания «вагенровцев» в Беларуси, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n161618-delo-vagenrovcev-uvolen-esche-odin-uchastnik-soveschaniya-u-zelenskogo.html

Ракурс

С военной службы вчера, 12 октября, уволен первый заместитель главы СБУ в 2019—2021 годах генерал-майор Руслан Баранецкий.

Баранецкий присутствовал на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, которое связывают со срывом спецоперации по задержанию так называемых «вагнеровцев» (российских наемников и военных преступников). Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил журналист Юрий Бутусов.

Бутусов отмечает, что Баранецкий в период пребывания в должности первого заместителя главы спецслужбы руководил работой органов контрразведки, фронтовой и зафронтовых работой спецподразделений СБУ на Донбассе.

Баранецкий был участником спецоперации по задержанию 28 российских террористов-вагнеровцев, и был участником совещания в кабинете президента Украины в июле 2020 года, на котором руководство страны приняло решение о переносе спецоперации, что привело к утечке информации и возврату террористов в Россию, — отметил Бутусов.

Ранее Бутусов также сообщал, что сегодня, 13 октября, был уволен еще один участник совещания в кабинете Зеленского — начальник ГУР МО в 2016—2020 годах Василий Бурба. В то же время в Минобороны утверждают, что приказа об увольнении Бурбы не было. Бутусов, со своей стороны, утверждает, что информацию о своем увольнении Бурба ему подтвердил.