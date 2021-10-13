Бурбу уволили с военной службы после показаний по делу «вагнеровцев»

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Ракурс

Василия Бурбу, бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, уволили с военной службы. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист Юрий Бутусов.

Рапорт на увольнение Бурба подал 14 сентября перед заседанием Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

По данным СМИ, незадолго до заседания ВСК Бурбу вызвал на встречу министр обороны Андрей Таран, который приказал «как военнослужащему отказаться от дачи показаний».

Глава Минобороны якобы приказал Бурбе не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020 года Тараном.

Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны предстать перед судом за свои преступления. Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией.

Президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили 5 августа вместо Бурбы заявил, что СБУ не имеет отношения к «вагнеровцам», а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ.

23 сентября СБУ в суде подтвердила, что работала по «вагнеровцах» прямо перед их задержанием в Беларуси. Среди выданных России «вагнеровцев» могли быть лица, причастные к сбиванию украинских военных самолетов: «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском, а также катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17.

24 сентября ВСК заслушала показания бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбы. Бурба под протокол подтвердил все обстоятельства подготовки и провала спецоперации.