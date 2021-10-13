Бурбу звільнили з військової служби після свідчень по справі “вагнерівців”

https://racurs.ua/ua/n161594-burbu-zvilnyly-z-viyskovoyi-slujby-pislya-svidchen-po-spravi-vagnerivciv.html

Ракурс

Василя Бурбу, колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, звільнено з військової служби. Про це з посиланням на джерела повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Рапорт на звільнення Бурба подав 14 вересня перед засіданням Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування справи про зрив спецоперації щодо затримання «вагнерівців».

За даними ЗМІ, незадовго до засідання ТСК Бурбу викликав на зустріч міністр оборони Андрій Таран, котрий наказав йому «як військовослужбовцю відмовитися від дачі показів».

Глава Міноборони нібито наказав Бурбі не повідомляти під протокол народним депутатам про те, що спецоперація із затримання російських терористів була санкціонована 1 липня 2020 року самим Тараном.

Нагадаємо, торік наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом. Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Володимира Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією.

Президент 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Бурба нібито вимагав допитати Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка на поліграфі. Новий начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, якого призначили 5 серпня замість Бурби заявив, що СБУ не причетна до «вагнерівців», а версію про спецоперацію розкручують політики і РФ.

23 вересня СБУ в суді підтвердила, що працювала по «вагнерівцях» прямо перед їхнім затриманням у Білорусі. Серед виданих Росії «вагнерівців» могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.

24 вересня ТСК заслухала свідчення колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби. Бурба під протокол підтвердив всі обставини підготовки й провалу спецоперації.