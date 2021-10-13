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Ракурс
Під час затримання «вагенрівців» у Білорусі, фото: «Українська правда»

Справа «вагнерівців» — звільнено ще одного учасника наради у Зеленського

13 жов 2021, 18:58
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З військової служби вчора, 12 жовтня, звільнено першого заступника голови СБУ у 2019−2021 роках генерал-майора Руслана Баранецького.

Баранецький був присутнім на нараді у президента України Володимира Зеленського, котру пов’язують зі зривом спецоперації із затримання так званих «вагнерівців» (російських найманців та військових злочинців). Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов зазначає, що Баранецький у період перебування на посаді першого заступника голови спецслужби керував роботою органів контррозвідки, фронтовою та зафронтовою роботою спецпідрозділів СБУ на Донбасі.


Баранецький був учасником спецоперації із затримання 28 російських терористів-вагнерівців, і був учасником наради в кабінеті президента України в липні 2020 го року, на якому керівництво країни ухвалило рішення про перенесення спецоперації, що призвело до витоку інформації та поверненню терористів до Росії, — зазначив Бутусов.

Раніше Бутусов також повідомив, що сьогодні, 13 жовтня, був звільнений ще один учасник наради в кабінеті Зеленського — начальник ГУР МО у 2016−2020 роках Василь Бурба. Водночас у Міноборони стверджують, що наказу про звільнення Бурби не було. Бутусов, зі свого боку, стверджує, що інформацію про своє звільнення Бурба йому підтвердив.

Джерело: Ракурс


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