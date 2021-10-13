Медсестрам дозволять робити щеплення від коронавірусу

В Україні триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n161617-medsestram-dozvolyat-robyty-scheplennya-vid-koronavirusu.html

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В Україні можуть дозволити медпрацівникам, які мають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Медсестринство», в окремих випадках приймати рішення про проведення щеплень без залучення лікаря.

Відповідні зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) від 16 вересня 2011 року № 595 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень» наразі оприлюднені для громадського обговорення, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що до проведення щеплень допускатимуть медбратів та медсестер, які пройдуть відповідну підготовку, а також навчання з надання невідкладної допомоги в разі виникнення невідкладних серйозних реакцій на вакцину.

Передбачається, що нововведення залишить за українцями право вибори — погоджуватися на консультування та вакцинацію без залучення лікаря чи звернутися перед вакцинацією на консультацію до лікаря.

Окрім того, визначено перелік станів та ситуацій, при яких висновок лікаря про вакцинацію є обов’язковим, — зазначають у МОЗ.

У МОЗ наголошують, що таке нововведення буде особливо актуальним у період пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та підйому інших гострих респіраторних інфекцій, зокрема грипу, коли завантаженість медпрацівників дуже висока.

У відомстві зазначають, що така практика є стандартною у багатьох країнах світу.