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Обов'язкова вакцинація - у МОЗ розширять перелік професій
Обов’язкова вакцинація — у МОЗ розширять перелік професійhttps://racurs.ua/ua/n161616-obov-yazkova-vakcynaciya-u-moz-rozshyryat-perelik-profesiy.htmlРакурс
МОЗ розширить перелік професій та працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.
Йдеться про проект наказу «Про затвердження змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням».
Як повідомила прес-служба відомства, він передбачає, що обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;
- підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
На початку жовтня МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. На період дії карантину обов’язковій вакцинації проти коронавірусу підлягають працівники:
центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
До нових заходів примусу в МОЗ вирішили вдатися на тлі небувалого різкого спалаху коронавірусу у жовтні.
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