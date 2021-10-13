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Ракурс
Обов'язкова вакцинація - у МОЗ розширять перелік професій

Обов’язкова вакцинація — у МОЗ розширять перелік професій

13 жов 2021, 17:47
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МОЗ розширить перелік професій та працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

Йдеться про проект наказу «Про затвердження змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням».

Як повідомила прес-служба відомства, він передбачає, що обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;
  • підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

На початку жовтня МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. На період дії карантину обов’язковій вакцинації проти коронавірусу підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.


До нових заходів примусу в МОЗ вирішили вдатися на тлі небувалого різкого спалаху коронавірусу у жовтні.

Джерело: Ракурс


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