Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обязательная вакцинация - в Минздраве расширят перечень профессий

Обязательная вакцинация — в Минздраве расширят перечень профессий

13 окт 2021, 17:47
999

Минздрав расширит перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19.

Речь идет о проекте приказа «Об утверждении изменений в Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам».

Как сообщила пресс-служба ведомства, он предусматривает, что обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:


  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В начале октября Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными. На период действия карантина обязательной вакцинации против коронавируса подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

К новым мерам принуждения в Минздраве решили прибегнуть на фоне вспышки коронавируса в октябре.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров