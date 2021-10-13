Обязательная вакцинация - в Минздраве расширят перечень профессий

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Минздрав расширит перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19.

Речь идет о проекте приказа «Об утверждении изменений в Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам».

Как сообщила пресс-служба ведомства, он предусматривает, что обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В начале октября Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными. На период действия карантина обязательной вакцинации против коронавируса подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

К новым мерам принуждения в Минздраве решили прибегнуть на фоне вспышки коронавируса в октябре.