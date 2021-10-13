Ракурсhttps://racurs.ua/
Во Львове усилили карантин, фото: Львовский городской совет
Карантин во Львове усилили — что запретили в туристическом городеhttps://racurs.ua/n161615-karantin-vo-lvove-usilili-chto-zapretili-v-turisticheskom-gorode.htmlРакурс
Львов с 18 октября будет жить по усиленным карантинным правилам.
Мэр города Андрей Садовый сообщил об этом в своем Telegram-канале по результатам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По словам Садового, будут действовать следующие ограничения:
- все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного образования и досуга;
- музыкальные школы также идут на двухнедельные каникулы;
- библиотеки будут работать только на выдачу книг;
- народные дома, кружки и секции не будут работать;
- запрещается проведение массовых мероприятий, кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия;
- театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал будут работать только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей должно быть не более 50% от общего количества мест;
- в промышленных, продовольственных рынках и магазинах, торговых центрах, парикмахерских и салонах красоты могут работать только вакцинированные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и заполнением торговых площадей не более 50%;
- спортзалы могут посещать только вакцинированные или отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Допускается заполненность не более 50%;
- гостиницы и хостелы будут работать только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста;
- заведения общественного питания будут работать до 23.00, только при условии 100-процентной вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до четырех человек за столиком.
Если за две недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом, — отметил Садовый.
Напомним, в Киеве пока не планируют отправлять школьников на досрочные осенние каникулы.
.