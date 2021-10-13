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Ракурс
Во Львове усилили карантин, фото: Львовский городской совет

Карантин во Львове усилили — что запретили в туристическом городе

13 окт 2021, 17:46
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Львов с 18 октября будет жить по усиленным карантинным правилам.

Мэр города Андрей Садовый сообщил об этом в своем Telegram-канале по результатам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам Садового, будут действовать следующие ограничения:


  • все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного образования и досуга;
  • музыкальные школы также идут на двухнедельные каникулы;
  • библиотеки будут работать только на выдачу книг;
  • народные дома, кружки и секции не будут работать;
  • запрещается проведение массовых мероприятий, кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия;
  • театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал будут работать только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей должно быть не более 50% от общего количества мест;
  • в промышленных, продовольственных рынках и магазинах, торговых центрах, парикмахерских и салонах красоты могут работать только вакцинированные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и заполнением торговых площадей не более 50%;
  • спортзалы могут посещать только вакцинированные или отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Допускается заполненность не более 50%;
  • гостиницы и хостелы будут работать только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста;
  • заведения общественного питания будут работать до 23.00, только при условии 100-процентной вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до четырех человек за столиком.

Если за две недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом, — отметил Садовый.

Напомним, в Киеве пока не планируют отправлять школьников на досрочные осенние каникулы.

Источник: Ракурс


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