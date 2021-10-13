У Львові посилили карантин, фото: Львівська міська рада

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Львів з 18 жовтня житиме за посиленими карантинними правилами.

Мер міста Андрій Садовий повідомив про це у своєму Telegram-каналі за результатами засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.

За словами Садового, діятимуть такі обмеження:

усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкілля та дозвілля;

музичні школи також ідуть на двотижневі канікули;

бібліотеки працюватимуть лише на видачу книг;

народні доми, гуртки та секції не працюватимуть;

забороняється проведення масових заходів, окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 год до заходу;

театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюватимуть лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів має бути не більше 50% від загальної кількості місць.

у промислових, продовольчих ринках і магазинах, торгових центрах, перукарнях та салонах краси можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. А також з дотриманням маскового режиму та заповненням торгових площ не більше 50%;

спортзали можуть відвідувати лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакциновані. Допускається заповненість не більше 50%;

готелі та хостели працюватимуть лише за умови наявності у всіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту;

заклади громадського харчування працюватимуть до 23.00, лише за умови 100-відсоткової вакцинації або ПЛР-тестів у працівників при заповненні не більше 50%, до чотирьох людей за столиком.

Якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом, — наголосив Садовий.

Нагадаємо, у Києві наразі не планують відправляти школярів на дострокові осінні канікули.