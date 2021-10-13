Медсестрам позволят проводить прививки от коронавируса

Медсестрам позволят проводить прививки от коронавирусаhttps://racurs.ua/n161617-medsestram-pozvolyat-provodit-privivki-ot-koronavirusa.htmlРакурс
В Украине могут разрешить медработникам, которые имеют образовательную степень младшего бакалавра по специальности «Медсестринство», в отдельных случаях принимать решения о проведении прививок без привлечения врача.
Соответствующие изменения в приказ Министерства здравоохранения от 16 сентября 2011 года № 595 «Положение об организации и проведении профилактических прививок» в настоящее время обнародованы для общественного обсуждения, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что к проведению прививок будут допускать медбратьев и медсестер, которые пройдут соответствующую подготовку, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину.
Предполагается, что нововведение оставит за украинцами право выбора — соглашаться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или обратиться перед вакцинацией на консультацию к врачу.
Кроме того, определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным, — отмечают в Минздраве.
В Минздраве подчеркивают, что такое нововведение будет особенно актуальным в период пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и подъема других острых респираторных инфекций, в частности гриппа, когда загруженность медработников очень высока.
В ведомстве отмечают, что такая практика является стандартной во многих странах мира.
Так, в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Израиле и других странах право осуществлять вакцинацию имеют не только медицинские сестры и братья, но и фармацевты, а, например, в Австрии и Бельгии к прививкам привлекают медицинских студентов, — отмечают в МОЗ.