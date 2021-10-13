Медсестрам позволят проводить прививки от коронавируса

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n161617-medsestram-pozvolyat-provodit-privivki-ot-koronavirusa.html

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В Украине могут разрешить медработникам, которые имеют образовательную степень младшего бакалавра по специальности «Медсестринство», в отдельных случаях принимать решения о проведении прививок без привлечения врача.

Соответствующие изменения в приказ Министерства здравоохранения от 16 сентября 2011 года № 595 «Положение об организации и проведении профилактических прививок» в настоящее время обнародованы для общественного обсуждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что к проведению прививок будут допускать медбратьев и медсестер, которые пройдут соответствующую подготовку, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину.

Предполагается, что нововведение оставит за украинцами право выбора — соглашаться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или обратиться перед вакцинацией на консультацию к врачу.

Кроме того, определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным, — отмечают в Минздраве.

В Минздраве подчеркивают, что такое нововведение будет особенно актуальным в период пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и подъема других острых респираторных инфекций, в частности гриппа, когда загруженность медработников очень высока.

В ведомстве отмечают, что такая практика является стандартной во многих странах мира.