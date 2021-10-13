В Україні 14 жовтня відзначають День захисників і захисниць, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n161620-14-jovtnya-vidznachaut-den-zahysnykiv-i-zahysnyc-ukrayiny.html

Ракурс

14 жовтня щороку відзначають День захисників і захисниць України. Це свято було започатковане у 2014 році указом тодішнього президента Петра Порошенка під назвою «День захисника України» на тлі російської агресії та посилення тенденцій до відмови від радянських символів і свят. Тоді ж Порошенко скасував відзначення Дня захисника Вітчизни 23 лютого, знаного за радянських часів як «День Радянської армії і Військово-морського флоту».

Тодішній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович мотивував вибір дати 14 жовтня для відзначення цього свята історичною традицією вшанування українського війська на Покрову.

З 2015 року День захисника України є державним святом і неробочим днем.

14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала це свято на «День захисників і захисниць України».

Також на 14 жовтня припадає День Українського козацтва. Це свято запроваджене у 1999 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми «враховуючи історичне значення і заслуги Українського козацтва у ствердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення».

Крім того, у другий четвер жовтня, який цього разу припадає на 14 жовтня, святкуватимуть Всесвітній день зору. Ініціатором запровадження цього свята стала Всесвітня організація охорони здоров’я, воно входить до числа всесвітніх кампаній ВООЗ і міжнародних днів ООН.

Мета свята — зосередити увагу урядів країн і широкої громадськості до проблем порушення зору і сліпоти, а також консолідувати зусилля урядів, установ охорони здоров’я та інших організацій щодо проблеми реабілітації людей з порушеннями зору.

Вважається, що близько 80% всіх випадків порушення зору можна запобігти або вилікувати.

Також 14 жовтня відзначають Покрову пресвятої Богородиці — християнське та народне свято, яке присвячується чудесному явищу Богоматері вірянам. Релігійне свято було встановлене на честь події, що сталася у 910 році в Константинополі.

Традиційно вважається, що на Покрову у 1942 році було утворено Українську повстанську армію, тому 14 жовтня святкується і як день УПА, хоча деякі історики схильні вважати, що ця дата є суперечливою.

Покрова також була одним з найголовніших свят запорозьких козаків, котрі будували багато однойменних храмів та особливо шанували ікони Покрови. Деякі Покровські храми, переважно 18 століття, вціліли до нашого часу.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна судити, якою буде зима.

Народні прикмети: