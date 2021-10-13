В Черном море терпит бедствие корабль U-811 «Балта», фото: Михаил Забродский

https://racurs.ua/n161625-korabl-vms-ukrainy-terpit-bedstvie-v-chernom-more-detali.html

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В Черном море в районе острова Змеиный сегодня, 13 октября, в первой половине дня произошла авария судна размагничивания ВМС Украины U-811 «Балта».

В результате, судно потеряло ход, были затоплены по меньшей мере два отсека. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки народный депутат Михаил Забродский.

По словам Забродского, в течение суток попытки применить для спасения судна средства ВМС Украины и Одесского морского порта не принесли ожидаемого результата. Спасательные работы, в частности, значительно усложняли погодные условия — скорость ветра до 10 м/с и высота волн до 2 м.

Пресс-служба ВМС Украины позже сообщила, что «Балту» было решено поставить на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть. К спасательной операции привлечены восемь кораблей и катеров и четыре воздушных судна.

Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет, — подчеркивается в сообщении пресс-службы ВМС.

Отмечается, что в настоящее время продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации.

В районе действуют «Айленды», «Симферополь», спасательный буксир «Сапфир» и три катера ПРК-01, 04 и 06, — отметил на своей странице в Фейсбуке военный эксперт Тарас Чмут. — К сожалению, единственное спасательное судно ВМСУ «Александр Охрименко» находится на плановом ремонте в Николаеве.

«Балта» была построена на верфи польского города Гданьска в 1987 году. С 1997 года это судно входит в состав ВМС Украины. В ноябре прошлого года «Балта» прошла досрочный доковый ремонт на верфи компании «Нибулон» в Николаеве, в рамках которого были восстановлены корпус, валолинии, забортная арматура и ряд других систем и механизмов.

Это небольшое судно — его длина составляет 70 м, полное водоизмещение — 2 тыс. 86 тонн.