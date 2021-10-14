В речах Полякова виявили два катетери з бурою речовиною — МВС

https://racurs.ua/ua/n161632-v-rechah-polyakova-vyyavyly-dva-katetery-z-burou-rechovynou-mvs.html

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Смерть Антона Полякова, народного депутата-мажоритарника, який перейшов з фракції «Слуга народу» в групу «За майбутнє", прокоментував перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. З його слів, під час огляду тіла покійного слідчі виявили два зразки катетерів з речовиною бурого кольору.

Хочу наголосити, що під час огляду вже тіла покійного, серед його особистих речей було виявлено готівку, в сумі близько 10 тис. грн, і 800 дол. А також два зразки катетерів з речовиною бурого кольору. Що це за речовина — ми досліджуємо, — заявив Єнін в ефірі «Ток-шоу № 1».

Заступник міністра підтвердив, що в організмі Полякова було виявлено напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб метадон. Проте, обставини того, як речовина потрапила в організм нардепа, слідство все ще з’ясовує.

Нагадаємо, 33-річного депутата Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим. Відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство з позначкою «природна смерть». Експертиза пов’язує смерть з гострою коронарною недостатністю і гострою ішемічною хворобою серця. Наразі очікуються результати ще низки експертиз. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути отруєння. 11 жовтня Полякова поховали у Чернігові.

12 жовтня очільник МВС Денис Монастирський повідомив, що приблизно через тиждень можуть з’явитися перші результати експертиз у справі про вбивство Полякова.