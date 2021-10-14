В вещах Полякова обнаружены два катетера с бурым веществом - МВД

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Смерть Антона Полякова, народного депутата-мажоритарщика, который перешел из фракции «Слуга народа» в группу «За будущее», прокомментировал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. По его словам, при осмотре тела покойного следователи обнаружили два образца катетеров с веществом бурого цвета.

Хочу подчеркнуть, что при осмотре уже тела покойного, среди его личных вещей были обнаружены наличные средства в сумме около 10 тыс. грн и 800 долл. А также два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество — мы исследуем, — заявил Енин в эфире «Ток-шоу № 1».

Замминистра подтвердил, что в организме Полякова был также выявлен полусинтетический наркотический препарат метадон. Однако, обстоятельства того, как вещество попало в организм нардепа, следствие все еще выясняет.

Напомним, 33-летнего депутата Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым. Открыто производство по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве с пометкой «естественная смерть». Экспертиза связывает смерть с острой коронарной недостаточностью и острой ишемической болезнью сердца. Сейчас ожидаются результаты еще ряда экспертиз. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло быть отравление. 11 октября Полякова похоронили в Чернигове.

12 октября глава МВД Денис Монастырский сообщил, что примерно спустя неделю могут появиться первые результаты экспертиз по делу об убийстве Полякова.