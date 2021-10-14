Порошенко прокомментировал угольные схемы Медведчука

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Петр Порошенко, бывший президент и лидер «Европейской солидарности», прокомментировал обвинения генерального прокурора Ирины Венедиктово й по угольных схемах пророссийского нардепа Виктора Медведчука. Ранее глава Офиса генпрокурора заявила, что администрация Порошенко играла ключевую роль в угольной схеме кума Путина.

В то же время экс-глава государства отметил, что в 2014 году Кабмин и президент «спасали ситуацию в таких условиях», которые даже «не снились» команде Владимира Зеленского, поскольку тогда Москва устроила тотальную блокаду и спровоцировала энергетический кризис в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба «Евросолидарности».

В ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были предоставлены исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в любом месте. В частности — взять уголь в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги РФ в наемники, — заявил Порошенко.

Он также обвинил офис Венедиктовой в фальсификации дела. По его словам, еще в ноябре 2014 года были прекращены поставки электроэнергии из России, тогда как при президентстве Зеленского их восстановили.

Почему за последние два с половиной года на 3,1 млрд долл. купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Разве не является финансированием оккупированных территорий и терроризма, когда кум Зеленского (уволенный банкир Евгений Мецгер — ред.), глава «Укрэксимбанка» — точно не без согласования с Зеленским — выделяет 60 млн долл. предприятию, имеющему отношение к угольной отрасли и работающему на оккупированной территории?, — заявил Порошенко.

Напомним, 11 мая СБУ провела обыски дома у нардепа Виктора Медведчука. Генпрокурор Венедиктова сообщила о подозрении Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму («месторождение на 38 млрд грн»), передачу России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, уехавших в Россию.

Отдельно журналисты Bihus.Info опубликовали 36 час. записей «пленок Медведчука». Они доказывают связь нардепа с трубопроводом «Самара — Западное направление».

8 октября Офис генпрокурора объявил Медведчуку новое подозрение — за торговлю углем из оккупированного Донбасса. В тот же день глава СБУ Баканов заявил, что Порошенко проверят на причастность к делу Медведчука. Политик якобы уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков.