Марш УПА и мероприятия на Покров - какие улицы перекрыли в Киеве

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День защитников и защитниц Украины на Покров, 14 октября, активно будут праздновать в Киеве. Поэтому, как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины, в четверг в столице перекроют часть улиц в центре, где запланировано проведение ряда мероприятий.

В частности, Марш защитников пройдет по центру главного города страны, поэтому там ограничат движение с 13.30 до 18.30.

Перечень улиц:

Владимирская (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

бульвар Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

Михайловская;

Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);

Банковая (от улицы Героев Небесной Сотни);

участки прилегающих улиц.

Полиция просит водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Марш защитников соберет в Киеве около 10 тыс. участников. Они будут идти от парка Шевченко через Крещатик до Майдана Независимости.

Также с 11.30 до 17.00 будет проходить марш в честь героев УПА, а с 09.00 до 13.00 — ежегодный велопробег от Михайловской площади до «Родины-матери».

Кроме этого, 14 октября в 10.00 в фойе культурно-художественного комплекса «Певческое поле» состоится торжественное открытие международного фестиваля искусств «Киевская роспись».

С 12.00 в честь Дня защитников и защитниц Украины, Покрова и Дня украинского казачества на праздничной сцене «Певческого поля» будет звучать концертная программа.

Напомним, Украина пошла на длинные выходные с 14 по 17 октября по случаю празднования Дня защитников и защитниц.

«Ракурс» поздравляет с праздником всех защитников и защитниц, которые посвятили жизнь обороне Украины!