Марш УПА та заходи на Покрову — які вулиці перекрили у Києві

https://racurs.ua/ua/n161630-marsh-upa-ta-zahody-na-pokrovu-yaki-vulyci-perekryly-u-kyievi.html

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День захисників та захисниць України на Покрову, 14 жовтня, активно святкуватимуть у Києві. Тому, як повідомляє прес-служба Патрульної поліції України, у четвер в столиці перекриють частину вулиць у центрі, де відбуватиметься низка заходів.

Зокрема, Марш захисників пройде центром головного міста країни, тому там обмежать рух з 13.30 до 18.30.

Перелік вулиць:

Володимирська (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);

бульвар Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);

Михайлівська;

Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);

Банкова (від вулиці Героїв Небесної Сотні);

ділянки прилеглих вулиць.

Поліція просить водіїв з розумінням ставитися до тимчасових обмежень та обрати інші маршрути руху.

Марш захисників збере у Києві близько 10 тис. учасників. Вони йтимуть від парку Шевченка через Хрещатик до Майдану Незалежності.

Також з 11.30 до 17.00 триватиме марш на честь героїв УПА, а з 09.00 до 13.00 — щорічний велопробіг від Михайлівської площі до «Батьківщини-матері».

Окрім цього, 14 жовтня о 10.00 в фойє культурно-мистецького комплексу «Співоче поле» відбудеться урочисте відкриття міжнародного фестивалю мистецтв «Київський розпис».

З 12.00 до Дня захисників і захисниць України, Покрови і Дня українського козацтва на святковій сцені «Співочого поля» лунатиме концертна програма.

Нагадаємо, Україна пішла на довгі вихідні з 14 по 17 жовтня з нагоди святкування Дня захисників та захисниць.

«Ракурс» вітає зі святом усіх захисників і захисниць, котрі присвятили життя обороні України!