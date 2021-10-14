Чоловік розстріляв п’ятьох осіб з лука у Норвегії, є поранені

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Теракт стався у Норвегії ввечері 13 жовтня. П’ятеро осіб загинули, ще двоє, включаючи поліцейського, який не перебував на службі, дістали поранення внаслідок нападу 37-річного чоловіка, озброєного луком і стрілами.

Нападник розгулював містом Конгсберг (розташованим за 80 км від Осло), розстрілюючи людей навмання впродовж 30 хвилин. Потім правоохоронцям вдалося його затримати, пише Daily Mail.

Зловмисником виявився місцевий мешканець. Йому вже пред’явили звинувачення. Слідчі вважають, що підозрюваний діяв наодинці. Поліція поки не називає можливу причину нападу.

П’ятеро убиті, двоє поранені. Один з поранених — поліцейський, який перебував у місцевому магазині у вільний час, — уточнили в поліції.

Перед арештом озброєний луком і стрілами зловмисник встиг зробити кілька попереджувальних пострілів. Інших подробиць про затриманого норвезька влада не розкривала. Відомо, що в його будинку в найближчим часом проведуть обшук.

Нагадаємо, увечері 13 жовтня з’явилася інформація, що норвезьким містом Конгсберг ходить чоловік з луком і стрілами і розстрілює людей.

Після нападу поліцейським Норвегії наказали носити при собі вогнепальну зброю.