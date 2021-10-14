Терористи РФ “привітали” з Покровою обстрілами, поранено воїна ЗСУ / Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n161628-terorysty-rf-pryvitaly-z-pokrovou-obstrilamy-poraneno-voyina-zsu.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває - армія та найманці Росії продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України з метою підтримання напруги на окупованих територіях. Упродовж минулої доби, 13 жовтня, російські війська 10 разів порушували режим припинення вогню.

Про це вранці 14 жовтня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї і гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я — задовільний, — йдеться у повідомленні.

У відповідь захисники України відкривали вогонь, щоб змусити ворога припинити вогневу активність.

Станом на 7.00 14 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Росії, — підсумували військові.

«Ракурс» вітає зі святом усіх захисників і захисниць, котрі присвятили життя обороні України!