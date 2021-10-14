ЗМІ оприлюднили відео реанімації Полякова

https://racurs.ua/ua/n161627-zmi-opryludnyly-video-reanimaciyi-polyakova-video.html

Ракурс

Відео реанімації народного депутата Антона Полякова, який помер у таксі в ніч на 8 жовтня, оприлюднено у соціальних мережах. Відеозапис з’явився на Фейсбук-сторінці «Київ оперативний».

Напередодні заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначив, що слідчі допитали усіх свідків смерті Полякова, зокрема і його співмешканку. Вона заперечила наявність ознак можливої насильницької смерті парламентаря.

Ми опитали і співмешканку колишнього нардепа, яка мешкає з ним, за її словами, з весни 2021 року. І на прямі запитання щодо наявності тих чи інших підозр можливої насильницької смерті депутата, вона досить категорично відповіла «ні», — розповів Єнін на одному з телеканалів.

Раніше в МВС повідомили, що таксист, в автомобілі якого знайшли непритомним Полякова, змінив свідчення. Свідчення, які водій давав під протокол нібито різняться з тим, що він розповідав на місці пригоди. Проте Єнін зауважив, що після дачі офіційних показів під протокол водій таксі нічого не змінював.

Нагадаємо, 33-річного депутата Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим. Відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство з позначкою «природна смерть». Експертиза пов’язує смерть з гострою коронарною недостатністю і гострою ішемічною хворобою серця. Наразі очікуються результати ще низки експертиз. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути отруєння.

11 жовтня Полякова поховали у Чернігові.