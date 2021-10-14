СМИ обнародовали видео реанимации Полякова

https://racurs.ua/n161627-smi-obnarodovali-video-reanimacii-polyakova-video.html

Ракурс

Видео реанимации народного депутата Антона Полякова, который умер в такси в ночь на 8 октября, обнародовано в социальных сетях. Видеозапись появилась на Фейсбуке-странице группы «Киев оперативный».

Накануне заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что следователи допросили всех свидетелей смерти Полякова, в том числе и его сожительницу. Она отвергла наличие признаков возможной насильственной смерти парламентария.

Мы опросили и сожительницу бывшего нардепа, которая живет с ним, по ее словам, с весны 2021 года. И на прямые вопросы о наличии тех или иных подозрений возможной насильственной смерти депутата, она довольно категорично ответила «нет», — рассказал Енин на одном из телеканалов.

Ранее в МВД сообщили, что таксист, в автомобиле которого нашли без сознания Полякова, изменил показания. Показания, которые водитель давал под протокол, якобы отличаются от первых показаний на месте происшествия. Однако Енин подчеркнул, что после дачи официальных показаний под протокол водитель такси их не менял.

Напомним, 33-летнего депутата Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым. Открыто производство по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве с пометкой «естественная смерть». Экспертиза связывает смерть с острой коронарной недостаточностью и острой ишемической болезнью сердца. Сейчас ожидаются результаты еще ряда экспертиз. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло быть отравление.

11 октября Полякова похоронили в Чернигове.